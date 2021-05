Zaia: “Forse Veneto in zona bianca dal 7 giugno”

«Siamo in zona bianca ma avendo cambiato le regole lo siamo solo sulla carta. Abbiamo ottimi dati però con un Rt di 0,74 e 44,9 positivi ogni 100mila abitanti. Bene, ma ai veneti dico che non è una festa della liberazione e non abbiamo vinto nulla se non il dover stringere ancora un po’ i denti sapendo che siamo aiutati da macchina della sanità che funziona».

Da un lato crollano i contagi, dall’altro aumentano le vaccinazioni

«Anche le vaccinazioni stanno andando bene e ci stanno aiutando, lo dicono i numeri, a venire fuori da questo incubo. Ieri sono state somministrate 43mila dosi e si va verso le 2,5 milioni di dosi totali somministrate, traguardo che raggiungeremo tra domani e dopo domani».

Il turismo

Buone notizie anche sul fronte del turismo. «Ne ho parlato con l’assessore Caner poco fa e mi dice che le prenotazioni turistiche sono in netta accelerazione, va a finire che facciamo due stagioni in una se andiamo avanti così».