Zaia ha dato l’esempio: ok ai governatori a vita

Le società, non solo quella italiana, finiscono in genere per sedersi su se stesse e la loro classe dirigente tende ad autoperpetuarsi ed anche per questo giovani e donne faticano a farsi largo. E’ giusto riservare loro aprioristicamente delle posizioni? Norme e regolamenti in questo senso certamente facilitano opportunità. Però è altrettanto vero che la parità di genere e di anagrafe non deve prescindere dalla professionalità e dalle competenze. Bisogna essere rigorosi nel costruire servizi sociali che consentano alle donne di non dovere scegliere tra figli e lavoro e più in generale permettano ai giovani meritevoli di completare gli studi. Così come non sono ammissibili ostacoli ai ruoli direttivi determinati dal sesso o dall’età. Però da qui a determinare per legge come debbono essere composti i consigli d’amministrazione o che l’elettore non possa scrivere sulla scheda due preferenze se i suoi prescelti sono dello stesso sesso ce ne corre e forse sarebbe opportuno effettuare qualche passo indietro.

La contraddizione

Tra l’altro assistiamo a una grossa contraddizione: da una parte i politici si compiacciono di avere abbassato l’età dei votanti e di avere imposto le quote rosa per legge, dall’altro si stanno accingendo a consentire ai governatori delle Regioni, e forse anche ai sindaci, di potere andare oltre al secondo mandato, frenando quindi decisamente il ricambio della classe politica. Quindi non solo sono cadute nel vuoto le proposte di mettere uno stop al numero delle legislature parlamentari (c’è chi ne ha alle spalle addirittura 12 o più) ma sono in corsa manovre per portare a 15 anni la durata dell’incarico ai governatori (e ai sindaci).

Zaia fa da apripista

Il lavorìo per arrivare a questo risultato è bipartisan e si fa forza di un precedente: la Regione Veneto approvò una legge elettorale che consentì a Luca Zaia di candidarsi, nel 2020, per la terza volta. Nessuno fiatò e l’importante modifica non trovò ostacoli a livello centrale. Adesso però il governatore piddino della Campania, Vincenzo De Luca, ha preannunciato che entro l’anno proporrà una legge che ricalcherà quella del Veneto, e ci sta pensando pure, in Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Rotto l’argine, ogni Regione andrà per suo conto e quindi potrà addirittura arrivare ad abolire ogni limite al mandato. I governatori diventeranno inamovibili, salvo poi andare ai convegni a promozionare quote rosa e giovanili.