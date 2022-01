Zaia: «Il 10 gennaio il Veneto rischia di essere arancione. Se oggi siamo ancora aperti è grazie ai vaccini»

Il governatore Luca Zaia a fare il punto sulla situazione coronavirus in Veneto all’indomani dell’approvazione del nuovo decreto del governo su green pass rafforzato e quarantene. Il Veneto negli ultimi due giorni ha fatto registrare un boom di contagi, con numeri record. A preoccupare, però, sono soprattutto i ricoveri, fronte dal quale arrivano notizie tutt’altro che rassicuranti. Se per sette giorni infatti la percentuale di posti letto occupati da casi Covid sia nelle terapie intensive che nei reparti medici era rimasta pressoché allo stesso livello, pur in altalena, ieri si è registrata un’impennata che ha fatto salire la percentuale di posti letto occupati in area medica dal 18% a quasi il 20%, avvicinando così quel limite del 30% che farebbe scattare la “zona arancione” per la nostra regione, la quale resta ovviamente in super-giallo per questo periodo di vacanze. Purtroppo anche la situazione delle terapie intensive si sta aggravando, con l’occupazione salita al 18%: al 20%, come noto, il Veneto sarebbe già al limite della “zona arancione”, mentre il terzo criterio dell’incidenza di nuovi casi è da settimane a livelli di zona “stra-rossa”, visto che l’ultimo dato Agenas ci indica a 600 casi contro il limite fissato a 150.

Il contagio in Veneto

«Nonostante i casi siano il doppio rispetto all’anno scorso, abbiamo un’ospedalizzazione che è circa un terzo. È bassa rispetto ai casi che abbiamo. L’altro dato importante è rappresentato dalla mortalità: ad oggi non abbiamo bollettini con duecento morti al giorno come capitava l’anno scorso. Questo perché abbiamo somministrato nove milioni di vaccini. Se oggi siamo ancora aperti e se i dati ospedalieri ci permettono di guardare con speranza al futuro è perché la vaccinazione ha dato i suoi frutti».

I vaccini

«Abbiamo inoculato oltre 51mila dosi di vaccino, per lo più booster. Fare più dosi booster possibili è un percorso per evitare le quarantene». «Ai cittadini dico che fino alla prima settimana di gennaio abbiamo l’82% di posti occupati, cerchiamo di arrivare a un target giornaliero di 60mila dosi, delle quali 50mila di booster. Vogliamo fare un altro milione e mezzo di dosi booster»

Arancione?

«Gli ultimi parametri che abbiamo ci dicono che l’incidenza è a 610, l’occupazione delle terapie intensive è al 18%, l’area medica al 19% e l’Rt 1.13. Abbiamo un Rt che resta basso, ma con 19 di area medica vuol dire che se continuiamo a salire un punto percentuale al giorno, il 10 gennaio arriviamo al fatidico 30% che ci porta in zona arancione». «In questo momento siamo preoccupati per le festività. Ci arrivano richieste di ogni tipo, anche se si possono fare feste con 200 invitati. In questa fase decisamente no, il virus circola».