Zaia: «Il cts ci dica se si possono riaprire le scuole». E solleva la questione quarta dose

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia in diretta da palazzo Balbi sull’emergenza coronavirus.

I dati, zona arancione e medici di base

Record di positivi, oltre 16.000 in 24 ore, ma su oltre 150.000 tamponi (tasso de 10%). +59 ricoverati. 28 i decessi, 61 dimessi. La media dei vaccinati è dell’86,7%. Mancano un 10% di ricoveri in area non critica (attuale occupazione al 20%) per passare in zona arancione e uno 0,5% in terapia intensiva. Con una delibera di giunta stiamo cercando di mettere mano al problema delle carenze di medici di base sul territorio, alzando i massimali per i medici con una spesa per la regione di 52 milioni di euro.

Flurona e quarte dosi

In Israele scoperto il primo paziente che ha sia Coronavirus che influenza, il cosiddetto “flurona”. In Francia ok alle quarte dosi da febbraio

Omicron e scuole

È vero che ora il virus causa meno ospedalizzazioni, ma con tanti contagi c’è comunque il rischio di metterli sotto pressione. Le curve dei ricoveri sono meno “incattivite” ora. Potremmo arrivare a 239 persone in terapia intensiva nei prossimi dieci giorni. Potremmo portare i tamponi salivari a scuola, come si fanno in altri paesi. Tifiamo perchè la scuola apra, ma dev’essere la comunità scientifica a certificare dati alla mano a dire che può aprire. Il comitato tecnico scientifico deve dircelo dati alla mano.