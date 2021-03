Zaia: “Il Veneto venerdì 26 marzo potrebbe tornare in zona arancione”

Secondo il governatore del Veneto Luca Zaia non è improbabile un «colpo di lima» in grado di abbassare l’Rt del Veneto e di riportare la Regione in zona arancione. L’ha detto parlando nel corso di un punto stampa augurandosi poi che «le scuole riusciremo ad aprirle, fermo restando restando la norma dei 250 casi per 100mila abitanti». A fronte di una notizia molto attesa, anche se l’arancione durerebbe gran poco, visto che tutta Italia sarà zona rossa dal 3 al 5 aprile, arriva la conferma che già dal fine settimana verrà applicato il piano di sanità pubblica che prevede una contrazione dell’attività ospedaliera.

Il nuovo piano di sanità pubblica

Zaia ha annunciato che «verso il fine settimana ci sarà l’applicazione del piano di sanità pubblica con le prime restrizioni perchè i Covid Point vanno verso la saturazione». «Garantiremo le urgenze, i punti nascita e i pazienti oncologici ma altre attività cercheremo di concentrarle»

Il Cnr

Proprio in questi giorni Giovanni Sebastiani, del Cnr, ha annunciato che, secondo uno studio dell’istituto, in Italia come in Veneto “la fase di espansione corrente dell’epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco dell’indice di contagio Rt, a pochi giorni dal picco della percentuale dei positivi al test molecolari e a circa due settimane dal picco dei positivi con primi sintomi”.

I dati

Secondo lo studio frenano intanto sia la curva dei ricoveri nelle terapie intensive, sia di quella dei relativi ingressi giornalieri. Rallenta anche la crescita del l’incidenza dei decessi. È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Piconè del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

L’analisi del governatore

«Penso che questi risultati positivi siano dovuti alle misure restrittive delle ultime settimane e per i decessi anche alla campagna di vaccinazione degli over ’80. Gli effetti delle misure iniziate lunedì scorso saranno visibili nella seconda metà di questa settimana», osserva l’esperto. «L’analisi della curva del rapporto dei positivi ai tamponi molecolari a livello nazionale tramite la differenza percentuale settimanale – dice Sebastiani – mostra che la settimana scorsa è stato raggiunto il picco. Situazione analoga per la curva dell’Rt calcolata a partire dei dati sull’incidenza dei primi sintomi, sempre a livello nazionale. Frenata della crescita della curva del numero di pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. Frena anche la crescita dell’incidenza dei decessi». A livello regionale l’analisi del matematico indica che «la situazione più preoccupante riguarda le terapie intensive ed è eterogenea». Ci sono infatti regioni in cui la curva delle terapie intensive e quella dei relativi ingressi sono in discesa, come in Abruzzo, Molise, Umbria e nella provincia autonoma di Bolzano. Stessa iniziale situazione per la Sardegna, dopo una precedente fase di crescita. Si osserva un trend di discesa per la curva degli ingressi in terapia intensiva per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Campania e Puglia, mentre frena la crescita di quella delle terapie intensive.

Frenata della crescita di entrambe le curve per il Veneto

Iniziale discesa per la curva delle terapie intensive in Basilicata, mentre quella degli ingressi è in stasi.