Zaia, ‘in Veneto in fase di realizzazione 98 opere stradali’

“Abbiamo un pacchetto di 98 opere in fase di realizzazione, per quasi mezzo miliardo di euro. Continuiamo con la progettualità per la grande viabilità del Veneto”. Lo ha detto a Venezia il governatore, Luca Zaia, commentando i cantieri in avvio e in esecuzione di Veneto Strade, società che gestisce la rete stradale regionale.

La situazione cantieri

Il governatore ha ricordato l’efficienza della società: “per gli appalti superiori ai 50 milioni di euro, i tempi di progettazione e realizzazione sono di 6 anni e mezzo, la media nazionale è di 12 anni e mezzo”. Per questo motivo, ha concluso Zaia, “se in futuro riuscissimo a realizzare una holding autostradale regionale, sicuramente Veneto Strade farà la parte del leone”.