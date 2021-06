Zaia: “In Veneto inoculati 3,5 milioni di vaccini. E il Green pass lo abbiamo già”

«Il Veneto è la prima regione d’Italia per vaccinazioni: abbiamo inoculato 3 milioni e mezzo di dosi e messo in sicurezza gli over 60». Così il Presidente del Venero Luca Zaia traccia un bilancio della campagna vaccinale. «Ormai direi che siamo assolutamente a buon punto, sono aperte le vaccinazioni per tutte le categorie – sottolinea – e il giro di boa lo facciamo ad agosto»

Vaccini ai turisti

Per il Governatore la proposta del Veneto per vaccini ai turisti «è stata accolta: per noi il turista è sacro, abbiamo 72mln di presenze». Ci sono buoni segnali per l’estate: «si cresce bene – dice Zaia – ci sono un buon luglio e un buon agosto ma soprattutto dobbiamo venirne fuori perchè c’è voglia di visitare il Veneto».

Green pass

Poi Zaia è intervenuto sul fronte greenpass: «I veneti hanno già il loro Green Pass. Fin dal primo giorno abbiamo rilasciato un certificato vaccinale». «Io sono quello che ha detto per primo in Europa e forse al mondo, che ci voleva un passaporto vaccinale. Vedo che ho avuto ragione» ha spiegato Zaia. «Se avessero lavorato un po’ di più oggi ce l’avremmo già» ha concluso.