Zaia: «Incidenza dei positivi e ricoveri in calo. In terapia intensiva 80% non vaccinati»

Da Palazzo Balbi, al termine della seduta della giunta regionale, la conferenza stampa di Luca Zaia sulla situazione della pandemia da coronavirus in Veneto, fra contagi, ricoveri e vaccini.

I dati

63 positivi su oltre 53.000 tamponi, incidenza dello 0,6%. «Da dieci giorni sempre meno ricoveri (ma aumentano le terapia intensiva) la differenza la stanno facendo i vaccini. In terapia intensiva 80% non vaccinato, in area non critica il 60%». «Di 470.000 positivi fino ad ora, solo circa 30.000 si sono curate in ospedale»

Vaccini

Zaia: «Siamo a quasi 7 milioni di dosi inoculate. Pronti a fare uno studio sugli effetti dei vaccini sui contagi. Dal 1 novembre doppio vaccino anti-influenzale e anti-covid». Lanzarin: «Siamo a quasi 7 milioni di dosi inoculate, terza dose al 4,4% degli ospiti delle Rsa. Oggi nelle case di riposo solo 28 positivi su 30.000 ospiti. Scuole sentinella: partiti in 27 istituti, fatti 5.100 tamponi senza nessun positivo».

Le elezioni

«In Veneto è andata bene, ringrazio i tanti che si sono candidati. Nelle grandi città non abbiamo mai vinto, è un dato di fatto, ma siamo al ballottaggio a Torino e a Roma. E’ vero che non bisogna improvvisare i candidati Il vero vincitore è l’astensione».