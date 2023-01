Zaia intercettato: “Crisanti? Stiamo per portarlo allo schianto”. Il microbiologo lascia l’ateneo di Padova: “Devo difendermi”

Andrea Crisanti, microbiologo dell’università di Padova e senatore del Pd, sbatte la porta. Lascia l’Ateneo dove era arrivato da Londra come professore ordinario di microbiologia e microbiologia clinica, nonché direttore del Dipartimento di medicina molecolare, incarico che ha lasciato da quando era in aspettativa per l’elezione in Senato. I documenti per le dimissioni sono pronti e Crisanti ne avrebbe già parlato con i vertici dell’ateneo. È l’ultimo atto di un conflitto politico, scientifico e caratteriale, che lo ha visto contrapposto non tanto ai vertici accademici, da cui ha sempre avuto solidarietà, ma a quelli della Regione Veneto e al governatore leghista Luca Zaia. L’annuncio viene dato a poche ore di distanza dalla diffusione delle anticipazioni da parte della trasmissione Report di alcune intercettazioni telefoniche in cui Zaia esprime la propria ostilità nei confronti di Crisanti.

Lo sfogo di Crisanti

Il docente dichiara: “A partire da oggi (ieri per chi legge) lascio l’Università di Padova. Voglio essere libero di prendere ogni decisione che mi riguarda, visto che vi sono molte intercettazioni che riguardano anche altri docenti dell’Università”. Ha poi aggiunto: “Se gli avvocati identificheranno delle responsabilità di carattere penale, sulle quali nel caso ho tutta l’intenzione di andare a fondo, non voglio mettere in imbarazzo l’ateneo che fra le altre cose si trova anche in una situazione di collaborazione istituzionale con la Regione Veneto”.

Che cos’ha detto di tanto sconvolgente Zaia?

Nella primavera 2021, intercettato mentre parlava con Roberto Toniolo, direttore di Azienda Zero, braccio operativo della giunta regionale per gli affari sanitari, uno Zaia a dir poco indispettito diceva: “Sono qua a rompermi i coglioni da 16 mesi, stiamo per portarlo allo schianto e voi andate a concordare la lettera per togliere le castagne dal fuoco al Senato Accademico per sistemare Crisanti!”. Queste le parole, stando alle anticipazioni della trasmissione in onda ieri su Rai Tre. È la dimostrazione di quanto profondo fosse il solco scavato tra il politico, che durante la prima ondata del Covid aveva dato l’immagine di grande tempestività e competenza, e il medico che aveva messo in dubbio la bontà delle intuizioni dello staff zaiano e anzi rivendicava la propria paternità del modello di indagini a tappeto così efficace dopo la scoperta del focolaio a Vo (Padova) dove si verificò il primo decesso nel febbraio 2020.

Il ruolo di Report

A diffondere il testo delle intercettazioni è un servizio di Danilo Procaccianti all’interno della trasmissione di Sigfrido Ranucci. Parlando al telefono, Zaia aggiunge: “Siete andati a togliergli le castagne dal fuoco… è un anno che prendiamo la mira a questo… Adesso fa il salvatore della patria”. In quel momento Crisanti si sentiva sotto attacco da parte della Regione e aveva fatto riferimento a Galileo Galilei, processato per le sue teorie scientifiche. Le parole erano rivelatrici, perché l’immagine di salvatore del Veneto dal Covid apparteneva a Zaia, almeno nella prima ondata. Le sue conferenze stampa quotidiane erano diventate un appuntamento fisso e a settembre 2020 era stato rieletto con uno stratosferico 76 per cento di voti. Invece, durante la seconda recrudescenza della pandemia la regione aveva subito un tracollo in termini di decessi. “Abbiamo più positivi perché facciamo più tamponi degli altri” rispondeva invariabilmente Zaia. Ma a crescere erano anche i morti. Crisanti ad un certo punto dev’essere diventato una specie di ossessione per Zaia. Richiesto da Report di spiegare quelle frasi, il governatore ha preferito non rispondere.