Zaia: «L’80% dei malati di covid in terapia intensiva non è vaccinato»

La curva non sta flettendo e anche oggi abbiamo nuovi ricoverati. La situazione è ancora gestibile, ma ha bisogno del corretto comportamento dei cittadini, con distanziamento e buone pratiche da una parte e vaccinazione dall’altra. Confermo che l’80% delle persone in terapia intensiva non è immunizzata». Lo ha detto ieri il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

I dati comunicati da Zaia sono stati quelli del bollettino delle 8 di ieri

«I positivi scoperti nelle ultime 24 ore sono stati 274 ed i loro test positivi rappresentano il 2,1% dei 13.024 tamponi eseguiti ieri. Oggi in Veneto cu sono 13.242 cittadini i positivi al coronavirus ed i ricoverati per Covid-19 sono 285. I ricoverati in area non critica sono 233 ed in terapia intensiva ci sono 52 pazienti Covid e 350 non Covid».

Il commento a questi dati del presidente

«Non siamo di fronte ad una remissione dell’infezione ma la situazione è gestibile. Abbiamo però bisogno dell’aiuto dei cittadini su due fronti: il primo è quello del comportamento, quindi è importante portare la mascherina ed evitare assembramenti; e il secondo è la vaccinazione, perché davanti a questo livello di infezione in altre fasi della storia del coronavirus avremmo avuto gli ospedali al collasso se non ci fossero stati i vaccini. Confermo: l’80% dei pazienti nelle terapie intensive ed il 70% dei pazienti in corsia sono non vaccinati. È innegabile che i vaccini stiano funzionando. A questi poi ci aggiungiamo le nuove terapie, come gli anticorpi monoclonali, che ci aiutano non poco per la guarigione dei pazienti».