Zaia: «La quarantena per i vaccinati va rivista». Lo studio veneto, Omicron all’8,2 %

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ieri alle 12,30 in diretta dalla sede della Protezione civile a Marghera, per un aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Veneto. All’incontro erano presenti l’assessore alla Sanità veneta Manuela Lanzarin, la dott. Antonia Ricci direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il dott. Francesco Bonfante virologo e responsabile del Laboratorio ricerca per presentare lo studio sull’efficacia degli anticorpi neutralizzanti rispetto alle varianti “Delta” e “Omicron” del Covid e alle dosi di vaccino erogate.

Il bollettino di ieri

Sono 2.816 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore intercettati con oltre 33.648mila tamponi. L’incidenza è di 8,37%. Il totale dei contagiati sale a 610.250 dall’inizio della pandemia. Le vittime sono state 24. La situazione negli ospedali: 1.398 ricoverati negli ospedali del Veneto (+48) di questi, 1.213 sono nei reparti area medica, 185 in terapie intensiva (+13). Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 71.761 in isolamento fiduciario.

Covid in Veneto

«Nel giro due giorni arriveremo a 9 milioni di vaccini inoculati. Siamo arrivati a un milione e 529mila dosi booster, il nostro obiettivo era un milione e mezzo entro il 31 dicembre. Crescono le prime dosi, siamo a tremila al giorno, al 15% tra prenotati e vaccinati dai 5-11 anni» annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia, spiegando che la percentuale dei vaccinati è all’87,1%. «Dei cinque morti di questa notte – ha rilevato – quattro non erano vaccinati». Il presidente ha poi sottolineato che la percentuale dei pazienti in area medica è del 18%, «l’unico parametro che ci fa agganciare all’area gialla».

«Il 24 e 25 dicembre siamo stati la regione che ha vaccinato di più in Italia. Capisco chi si lamenta per le code – ha affermato, ricordando che il Veneto ha il primato italiano anche sul numero di tamponi fatti – questa è la capacità che abbiamo e i sanitari che possiamo mettere a

disposizione».

Incidenza e ricoveri

L’incidenza è 6,10, l’Rt è 1,13, l’occupazione delle terapie intensive è 17% (al 20% scatta l’arancione) e l’occupazione dell’area medica è 18% (l’arancione scatta al 30%), quindi è quest’ultimo dato che ci tiene ancora nel giallo. Mancano 800 ricoverati per passare all’arancione.

Rischio “zona arancione”

ll presidente Zaia non vuole fare previsioni sul passaggio all’”arancione” del Veneto ma dice: «Il 5 gennaio avremo il dato di cosa è successo a Natale ma dobbiamo arrivare al 10 gennaio per vedere il giro di boa dove ci porterà. Se i cittadini ci danno una mano e si proteggono non è detto che finiremo in “arancione”. Tutte le dosi inoculate hanno blindato la situazione e ci fanno ben sperare».

Tamponi in farmacia

Luca Zaia lancia un appello rivolto alle farmacie: «tenete aperto alla domenica solo per l’area tamponi. Così potremmo dare un servizio in più alla popolazione». Quanto alle code segnalate

da più parti ai punti vaccinali, il presidente spiega: «La Sanità veneta ha messo in gioco per i tamponi tutti i sanitari a disposizione».

«Quarantena, va rivista»

«È ragionevole cominciare a fare una riflessione sulla quarantena per il vaccinato: va rivista». Lo ha affermato Luca Zaia, in riferimento, in particolare alla quarantena prevista per chi ha fatto la terza dose «uguale a quella degli altri». «Questo non vuol dire – aggiunge – che i vaccinati con terza dose possano dirsi sicuri. Il vaccinato può infettarsi e fare il portatore sano o paucisintomatico. Quindi raccomando a tutti, in presenza di un raffreddore, mal di gola, diarrea, mancanza di olfatto o di gusto, di fare un tampone e di evitare le occasioni di assembramento. E a tutti di usare la mascherina».

Scuola

Al momento il Veneto «non sta pensando ad una ordinanza per allungare le vacanze scolastiche, lo ha detto il presidente Luca Zaia. «Per il momento non ci stiamo pensando – ha confermato – a fine anno faremo una verifica sull’infezione prevista per i primi dell’anno e poi si decide». E in ogni caso, ha concluso Zaia, «la chiusura riguarderebbe le classi dalla secondo media in su».

Contagio bambini

Giovedì sarà in diretta la professoressa Liviana Da Dalt, direttrice dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Padova, che parlerà dei dati contagio dei bambini, che sono in crescita, e darà consigli per le famiglie.

Lo studio veneto sulla variante Omicron

La dott. Antonia Ricci direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il dott. Francesco Bonfante. «E’ un giorno simbolico, perché esattamente un anno fa sono iniziavamo con le prime inoculazioni dei vaccini anti Covid. Qui con me, oggi c’è il dott. Francesco Bonfante, ricercatore responsabile di un gruppo di virologi dell’Istituto. Il nostro studio è stato svolto in collaborazione con i 14 centri di microbiologia del Veneto che ci hanno fornito i campioni sui quali abbiamo potuto sequenziare la variante Omicron, e con la dottoressa Tacconelli dell’Università di Verona, con il prof. Giaquinto dell’Università di Padova e con la dottoressa Basso dell’Azienda ospedaliera di Padova, che ci hanno fornito i sieri di persone vaccinate, con i quali abbiamo potuto vedere il comportamento del vaccino rispetto alla variante Omicron. Il dato del sequenziamento è del 20 dicembre, per il Veneto erano previsti 205 tamponi. Su questi tamponi, abbiamo trovato 18 varianti Omicron, pari all’ 8,2%. Nello specifico: 1 a Vicenza, 6 a Verona, 3 a Rovigo, 2 a Treviso, 2 a Belluno, 4 a Venezia».

«La percentuale di Omicron è ancora bassa in Veneto ma è destinata a crescere. Ad inizio febbraio potrebbe essere la variante prevalente, ci si aspetta possa sostituire la Delta. Il fattore determinante di Omicron è la diffusività che si può ridurre con distanziamento e mascherine, con le terze dosi. Se riusciremo con questi validissimi sistemi a rallentare la sua progressione avremo un impatto ridotto».