Zaia: «La zona gialla è lontana, ma il trend dei ricoveri è in crescita»

Cresce l’Rt e crescono le occupazioni ospedaliere, «ma la situazione è ancora sotto controllo, – ha spiegato oggi il presidente della Regione, Luca Zaia – per quanto non c’è assolutamente da dormire sonni tranquilli, dato che siamo già oltre 1000 casi al giorno. Questo è indicativo del fatto che il virus circola e che siamo ancora, come ho sempre detto, in pandemia. Se oggi possiamo godere di quelle libertà che altrimenti non avremmo avuto – prosegue- lo dobbiamo prima di tutto all’alta adesione alle vaccinazioni in Veneto. Rivolgo quindi un invito a chi non l’ha ancora fatto a valutare positivamente l’accesso alla vaccinazione, nella logica della libertà.

I dati

«Al momento – specifica Zaia – i parametri del Veneto indicano che siamo ancora molto lontani dalla zona gialla, ma il trend in aumento dei casi deve essere affrontato con la massima serietà: è importante vaccinarsi ed è indispensabile anche rispettare alcune regole basilari nella vita quotidiana, come indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in quelli aperti dove si verifichino assembramenti. In caso contrario il passaggio in giallo è un’ipotesi concreta».