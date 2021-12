Zaia: «Medici aggrediti da pazienti No vax che rifiutano le cure»

Pazienti No vax ricoverati negli ospedali che aggrediscono verbalmente medici e infermieri, impegnati a curarli. La denuncia arriva dal presidente della regione Luca Zaia, nel corso del punto stampa Covid, improvvisato al termine della conferenza stampa organizzata a palazzo Balbi, a Venezia, per parlare dell’impianto di bob per le Olimpiadi Milano-Cortina.

La denuncia

Una denuncia chiara, che tuttavia non riesce a suonare come una novità. Ci sono i degenti che richiedono di essere sottoposti a determinate terapie. Altri che impediscono ai medici di curarli. C’è persino chi si è lasciato morire. È il caso di un 47enne padovano, pur vaccinato con doppia dose, che il 6 dicembre è stato ucciso dal virus. Aveva rifiutato le cure.

I dati

Intanto gli ultimi dati parlano di 4.716 nuovi casi in 24 ore, 62.774 positivi e 26 decessi soltanto ieri, più di uno all’ora. Crescono anche i ricoveri: sono 1.167 in area medica (+48) e 174 (+7) in Terapia intensiva.«Tra i degenti che si trovano in Rianimazione, oltre il 70% è No vax. Ma ci spaventa un dato riguardo ai vaccinati: sono tutti ultra 80enni che ancora non si erano sottoposti alla terza dose. Soprattutto per gli anziani, fare il booster è fondamentale. Dopo cinque mesi dal richiamo, i titoli anticorpali calano nettamente» fa presente Zaia, ricordando che gli over 80 possono accedere alla terza iniezione senza prenotazione.

Appoggio ai sindaci

Intanto il 26 dicembre verrà inaugurato un nuovo hub vaccinale a San Vendemiano (Treviso), dove verranno sottoposti alla profilassi anche i bambini. Un’ultima battuta sulle ordinanze dei sindaci, che spingono per le strette nelle piazze: «Sono con loro».