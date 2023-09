Zaia: «Ora basta bufale»

Per oltre due decenni la Relazione sociosanitaria del Veneto, prevista da una legge del 2001, è stata un documento per addetti ai lavori. Approvata entro il 30 giugno di ogni anno da Palazzo Balbi, dopo la presentazione in Quinta commissione la fotografia del settore più rilevante del bilancio regionale finisce inevitabilmente nei cassetti di Ferro Fini. Dalla prossima settimana, invece, le 500 pagine saranno consultabili in un’apposita sezione del sito istituzionale: «Un’operazione che spero possa contribuire a diminuire il propagarsi di “fake news” e imprecisioni che spesso si sentono, talvolta a beneficio di chi vorrebbe strumentalizzare tematiche complesse», dice il governatore Luca Zaia, spesso bersagliato sui suoi profili social dalle segnalazioni dei pazienti, soprattutto per le liste di attesa.

La trasparenza

Descritta come «un’iniziativa di trasparenza», la pubblicazione comprenderà tabelle e infografiche. «Numeri significativi per capire il reale andamento del sistema che, nonostante mille difficoltà, dalla pandemia alle carenze nazionali di personale, ha saputo funzionare ed erogare un’assistenza appropriata», rivendica l’assessore regionale Manuela Lanzarin (Lega). L’illustrazione del documento, giovedì in commissione Sanità, è stata anche l’occasione per una tregua fra maggioranza e opposizione su uno dei fronti roventi dell’assistenza sociosanitaria, cioè quello dei ragazzini ricoverati nei reparti di Psichiatria per adulti.

Le assunzioni

Nei prossimi giorni chiunque, dai singoli cittadini alle associazioni e ai comitati, potrà leggere tutti i dati contenuti nella Relazione. È dunque prevedibile che si riaccenderà il dibattito sui temi della sanità. Nell’attesa il sindacato dei medici ospedalieri Cimo-Fesmed torna a porre sul tavolo della discussione la questione del personale. Secondo le cifre diffuse l’altro ieri dal ministero della Salute, i dipendenti del Sistema sanitario regionale sono aumentati del 6,38% tra il 2019 e il 2021, passando da 56.778 a 60.400. Gli incrementi più significativi hanno riguardato i tecnici (+1.070, +8,99%) e gli infermieri (+2.155, +8,77%), mentre i camici bianchi sono scesi di 8 unità a quota 7.664. Inoltre nel triennio sono state registrate 1.457 dimissioni volontarie tra i medici e 2.398 tra gli infermieri.