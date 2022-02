Zaia: «Ora uscire dallo stato d’emergenza»

Dopo una settimana di silenzio dovuto all’elezione del presidente della Repubblica, Zaia torna a chiedere un allentamento del tracciamento dei contatti. I dati dicono che c’è un allentamento delle curve (l’Rt è pari a 1), l’occupazione dei letti in ospedale tende al 24%, quella in terapia intensiva al 16%.

La flessione

Si conferma la flessione della curva di crescita del Covid in Veneto. Sono 14.190 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore – un’incidenza del 9,98% su oltre 140.000 tamponi processati – le vittime sono 30. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia pari a 1.181.342, quello dei decessi a 13.240. Scende il numero degli attuali gli attuali positivi: sono 208.908 le persone in isolamento (- 7.302). In netto calo il dato dei ricoveri ospedalieri: i posti letto occupati da malati Covid sono 1.972 (-37), dei quali 1.808 (-35) nelle aree mediche, e 168 (-2) nelle terapie intensive.«Un calo importante», dice Zaia, «siamo davanti a una mole di positivi perché facciamo tanti tamponi, ormai si conoscono positivi dappertutto, il virus è diventato familiare, non banalizziamolo, il rischio c’è ancora: chi finisce in ospedale tra le fasce più basse ci finisce perché non vaccinato».

La scuola

«Cambiamo la strategia. Norvegia e Danimarca tolgono le restrizioni. Ora il virus l’abbiamo conosciuto tutti: o ti sei iniettato il vaccino o ti sei beccato il virus, quindi l’immunità di gregge è stata raggiunta, i positivi sono tanti ed è impossibile il tracciamento dei contatti di ogni singolo positivo. Chi ha il Covid da vaccinato ha pochi sintomi». Qui Zaia guarda la assessora Lanzarin che ha avuto il Covid e conferma: «Solo due giorni di tosse». Il presidente della giunta regionale torna quindi alla carica con il suo “modello morbillo”. «Una volta chi si ammalava di morbillo stava a casa e gli altri andavano a scuola – spiega – dobbiamo chiedere che le scuole restino libere, che i positivi stiano a casa, ma che gli altri possano continuare a seguire le lezioni in presenza».

Stato di emergenza

«Se continua così, il 31 marzo possiamo dire addio allo stato emergenziale. È servito, è stato necessario, ma se vediamo che il virus c’è ma gli ospedali non si caricano di malati, allora dobbiamo trarne le conseguenze, come se ci fosse l’influenza».

La vaccinazione è arrivata all’88,9%. Tutte le classi ultra50 sono al 90%. Ne mancano 160 mila

Le terze dosi sono sempre più la fetta maggioritaria delle somministrazioni quotidiane di vaccino anti-Covid in Veneto. Martedì hanno rappresentato i 4/5., 20.096 su un totale di 25.063 inoculazioni; solo 1.288 le prime dosi.Il totale di dosi utilizzate dall’inizio della campagna si avvicina ai 10,5 milioni (10.448.284). Il 57,8% della popolazione residente, dopo il ciclo primario, ha ricevuto anche la dose aggiuntiva. Quanto ai ragazzi, il 31,1% della popolazione tra 5 e 11 anni ha ricevuto la prima dose pediatrica.

Ma sotto i 5 anni Zaia chiede lo stop

«Pfizer chiede di usare il vaccinosotto i 5 anni ma io spero che queste riflessioni da noi non si portino tanto avanti». «Ad un certo punto dovremo fermarci – conclude – possiamo gestire questa situazione senza vaccinare anche i bambini sotto i 5 anni».