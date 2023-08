Zaia porta il granchio blu in conferenza stampa

Granchio blu “dal vivo” in conferenza stampa, a Venezia, fatto portare dal presidente del Veneto Luca Zaia nella sede della Giunta regionale. Due esemplari, un maschio e una femmina, sono stati mostrati ai giornalisti per dimostrare “che questo animale spacca tutto e fa disastri”.Da inizio anno in Veneto ne sono state raccolte 326 tonnellate; ad agosto, 84 tonnellate a Scardovari (Rovigo) e 29 a Pila.

Fondi stanziati

“Abbiamo stanziato – ha detto Zaia – come Regione 80 mila euro per i primi studi, dal governo c’è un buono stanziamento di 3 milioni. Abbiamo dichiarato lo stato di calamità il 24 luglio e chiesto lo stato emergenza nazionale. Da domani partirà un progetto di posa di 300 nasse da parte di Arpav e Veneto Agricoltura, per monitorare la diffusione e la distribuzione della popolazione”.