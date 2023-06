Zaia: “Promossi col 9? Davvero imbarazzante”

Sparano alla prof in classe: tutti promossi. L’episodio scandalizza anche il presidente del Veneto Luca Zaia. “Chi crede che l’educazione e il rispetto partano anche dalla scuola, oltre che dalla famiglia, non può che ritenere imbarazzante il 9 in condotta ai ragazzi di Rovigo che a novembre spararono pallini ad una prof in classe, riprendendo la scena con un cellulare per poi vantarsene sui social – scrive il governatore – per quanto poco valore possa avere ormai il voto in condotta, io ritengo che un segnale andasse dato. Il segnale che l’insegnante va rispettata, sempre, così come l’autorità in ogni campo, amministrativo, istituzionale, scolastico, sportivo. Il segnale che la scuola può essere coraggiosa e non tollerare atti del genere, nemmeno quando poi si chiede scusa. Il segnale che bullismo, sopraffazione, arroganza, non sono cardini educativi con cui crescere i nostri ragazzi”.

Anche Laura Cestari indignata

E la consigliere regionale polesana, Laura Cestari, aggiunge. “Capisco che non si volesse pregiudicare il futuro scolastico di due quattordicenni, ma premiare addirittura con un 9 in condotta due studenti che hanno commesso un errore così grave mi sembra assurdo. In questo modo si sminuisce il valore di un voto così importante come quello della condotta e si avalla un comportamento simile”. “Secondo gli insegnanti – aggiunge la Cestari – non si è voluto pregiudicare l’andamento scolastico degli studenti. Ma qui si fraintende il valore di un voto negativo. Una valutazione negativa, così come una bocciatura, non sono una condanna o una tragedia: sono un’occasione di crescita, la possibilità di riflettere su quanto fatto e di imparare dai propri errori. Capisco che i ragazzi, da quell’11 ottobre, abbiano avviato un percorso di riflessione, ma cancellare del tutto quanto accaduto non è educativo, né per loro, né per quei compagni che invece hanno sempre rispettato le regole”.