Zaia: seconda dose di vaccino ai turisti. De Luca: noi pure un caffè…

I tamponi eseguiti dall’insorgere della pandemia si avviano a quota 10 milioni, quelli processati nelle ventiquattr’ore hanno scovato 274 positivi pari allo 0,87% di incidenza Covid, un minimo storico al quale fanno eco il dimezzamento dei contagi nell’arco della settimana e l’indice Rt di trasmissibilità del virus arretrato a 0,74.

L’andamento della campagna

Sprizza ottimismo il rosario quotidiano sgranato a Marghera: «Gli indicatori scientifici collocano il Veneto in zona bianca. Lo siamo di fatto ma non ancora di diritto perché le regole sono cambiate e occorre attendere il 7 giugno», il commento di Luca Zaia; lesto poi a sedare gli entusiasmi: «Non è la festa della liberazione, non abbiamo vinto nulla, dobbiamo continuare a stringere i denti, sapendo però che la macchina della nostra sanità funziona». Vaccinazioni in primo piano, allora, con un progresso generale scandito dal balzo dei sessantenni e dall’appello agli over 40: «Ci sono ancora 43 mila posti liberi, prenotatevi o rischiate di finire in coda, la prossima settimana riceveremo soltanto 127 mila dosi… ». La disponibilità, tuttavia, è limitata alle Ulss Marca Trevigiana e Scaligera, altrove c’è il tutto esaurito…

Ridistribuire

«È vero e non escludo una redistribuzione. Treviso ne ha 11 mila, se non le consuma in fretta ne dirotteremo una parte a chi è sprovvisto». Detto che la necessità di un «terzo richiamo» con epicentro settembre 2022 «appare altamente probabile», Zaia auspica un’esenzione «perpetua» dal ticket (anziché biennale come prevede il Governo) per quanti soffrono danni postumi da Covid; e ribadisce la volontà di offrire il richiamo vaccinale ai turisti, italiani e stranieri, che trascorrano le vacanze in Veneto: «Sarebbe un gesto di cortesia, magari superfluo perché quasi tutti arriveranno dopo aver completato il ciclo, però l’assessore Caner mi dice che le prenotazioni alberghiere sono in netta accelerazione, va a finire che facciamo due stagioni in una, perché negare una gentilezza? Ne parlerò al ministro Garavaglia, il 31 a Venezia».

Scintille a distanza tra governatori

Al riguardo arriva la stoccata del collega Vincenzo De Luca, nuovo re della sceneggiata partenopea applicata alla politica: «Non vorrei essere insolente, mi permetto di domandare: con i vaccini di chi? Visto che non abbiamo dosi sufficienti per la nostra popolazione. Come sarebbe bello evitare la propaganda a ruota libera, se dobbiamo fare demagogia, allora noi siamo pronti a vaccinare i residenti, i turisti e perfino gli animali d’affezione che dovessero arrivare con loro. Regaliamo a tutti quanti la merendina e la mattina cappuccino, brioche e il caffè nostro, il migliore al mondo».

La popolazione vulnerabile a rischio

Anche in ambito nostrano c’è chi dissente. È il caso dei sindacati pensionati Cgil, Cisl e Uil: «Quella che secondo la narrazione unilaterale della Regione è una macchina perfetta, sta dimenticando di far salire a bordo proprio la parte più vulnerabile della popolazione, le persone fragili e in particolare gli anziani non autosufficienti che attendono l’immunizzazione a domicilio, 3 veneti fragili e disabili su 10 risultano ancora non vaccinati, riceviamo testimonianze molto preoccupanti su questo fronte».

Ciambetti contro Letta

È tutto? Quasi. Alla gara di frecciate, sul versante leghista, concorre anche Roberto Ciambetti, il presidente del consiglio regionale: «Enrico Letta attacca le regioni sulla gestione della pandemia? Il segretario del Pd dimentica che, da primo ministro, tagliò 8 miliardi al sistema sanitario. Se la sanità italiana è arrivata in gravissima défaillance alla sfida con Covid lo si deve anche a lui».