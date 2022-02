Zaia: “Si va in zona bianca”

La situazione è positiva, stiamo andando verso la zona bianca con tutte le curve di tutte le province in calo. L’attenzione deve restare alta, ma penso che il virus ormai si sia endemizzato”. L’ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia parlando dell’andamento della pandemia a margine di un punto stampa organizzato a Palazzo Balbi. Alla domanda se ci si stia avvicinando alla fine della pandemia, il governatore ha risposto: “Io penso di sì, penso che i segnali ci siano tutti”.

Cosa succede oggi: tutti i dati

Crollano i contagi in tutto il Veneto, per la prima volta da moltissimi mesi il bollettino di oggi registra solo 2.858 casi. Scende anche il totale dei positivi che oggi si trovano in isolamento: sono 168.750, contro i 173mila di ieri. Un dato che rispecchia il calo fisiologico della domenica, ma anche del trend nazionale al ribasso, e che porta a 1.224.068 il totale dei casi dall’inizio della pandemia ad oggi. Viene quindi confermato l’andamento in discesa dei contagi. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con il totale dei decessi a 13.373. Stabile il dato ospedaliero, con 1.711 ricoveri in area medica (+1) – dove si registra un’occupazione del 23% – e 160 (-2) in terapia intensiva, che registrano un’occupazione del 14%, un punto sotto la media nazionale. Tra le vittime del virus, questa notte è scomparso Nicola Amenduni. “Negli ultimi giorni ho seguito con grande apprensione il suo ricovero. Purtroppo il Covid se l’è portato via”, è il primo commento del governatore veneto, Luca Zaia. Amenduni aveva 103 anni.

Vaccini: a Venezia le nuove forniture

Sono state consegnate anchenel Veneto le nuove forniture di vaccini anti Covid, le forniture sono sbarcate oggi all’aeroporto di Venezia. “Entro poche ore dall’arrivo – spiega Dhl Italia, la società che sta distribuendo le dosi a livello nazionale – i carichi vengono distribuiti alle strutture sanitarie secondo precisi e rigidi protocolli di sicurezza”.