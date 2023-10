Zaia: «Solidarietà dopo l’attacco a Israele»

«Il conflitto sta creando grande tensione in tutto il Medioriente e in tutto il Mediterraneo. Anche in Veneto la comunità ebraica vive ore di incertezza e paura», afferma il presidente della Regione del Veneto. Il bilancio delle vittime intanto sale a seicento.

Zaia preoccupato

«Esprimo tutta la vicinanza istituzionale, dell’intera Regione Veneto, a tutti coloro che in queste ore stanno soffrendo per i gravissimi venti di guerra che sono tornati a soffiare sul Medioriente. Israele ha vissuto un’ingiustificabile aggressione da parte di Hamas, che sta provocando morte e distruzione, da ambo le parti. Sono centinaia le vittime e migliaia i feriti fra gli abitanti della Striscia di Gaza; le armi colpiscono, come sempre accade, soprattutto i civili inermi». Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in relazione agli accadimenti in corso dopo l’attacco a Israele. «Il conflitto, la guerra, non è certo racchiusa solo in questi territori martoriati: sta creando grande tensione in tutto il Medioriente e in tutto il Mediterraneo. Anche in Veneto la comunità ebraica, alla quale va un particolare pensiero di vicinanza, vive ore di incertezza e paura. La guerra e il terrore devono essere fermati: dovere delle istituzioni internazionali è lavorare per scongiurare un’escalation dagli esiti imprevedibili».

Il bilancio dei morti

Il nuovo bilancio dei morti in Israele dopo l’attacco da Gaza è salito a 600, come riporta l’Ansa. Duemila i feriti, almeno 300 gravi. 750 i ‘dispersi’, forse ostaggi nei Territori. Sul fronte palestinese il numero dei morti causati dai raid israeliani sulla Striscia è salito a 370. Circa 500 gli attacchi dell’Esercito di Israele su Gaza, sarebbero stati uccisi 400 miliziani. Liberati due kibbutz. Il ministro della Difesa Yoav Gallant, parlando con la radio militare al termine di una riunione di sicurezza, ha detto che occorre prepararsi all’evacuazione di comunità nel nord di Israele.