Zaia spera nelle riaperture

“Spero nel prossimo Dpcm ci sia un’analisi molto più profonda rispetto alle diverse attività. Mi riferisco ad esempio ai ristoranti aperti a pranzo e chiusi a cena. Così la gente non capisce”. Lo ha detto Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso della registrazione di Restart in onda su Rai2.

Zaia e i vaccini

“Il mondo va nella direzione dei test rapidi, dei test di seconda e terza generazione e dei fai da te ad invasività zero”, ha continuato Zaia ribadendo di essere favorevole alla possibile apertura dei ristoranti alla sera.

Le preoccupazioni

“Noi ricoveriamo mediamente 15/20 persone al giorno ancora oggi. E in percentuale, un 10 per cento, finiranno in terapia intensiva”. Alla luce di questa situazione Zaia invita a non abbassare la guardia sul fronte dell’emergenza Covid. Sull’Italia e quindi sul Veneto si allunga l’ombra della terza ondata della pandemia.

La proposta

Zaia ha illustrato la posizione del Veneto: “Ho chiesto la revisione di approccio e parametri visto che abbiamo un anno di esperienza, abbiamo visto che alcuni correttivi introdotti in corso d’opera ci hanno aiutato a essere più performanti. Ho chiesto che il Cts venga rivisto e rafforzato con più scienziati e che abbia un portavoce come nel resto d’Europa per non avere troppe voci sullo stessa tema”.