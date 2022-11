Zaia sul reintegro di medici e sanitari no vax: «Non rinnego niente, ma siamo senza dottori che curino i pazienti»

Reintegro dei medici e dei sanitari no vax negli ospedali, sul tema si è espresso oggi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, puntualizzando: «Io non tifo perché si riveda la linea sul Covid, ma siamo senza medici che curino i cittadini», ha dichiarato

La necessità

«Non rinnego tutto quello che è stato fatto in questi mesi per il Covid, ho fatto tre vaccini peraltro. I medici sarebbero comunque rientrati fra due mesi. Noi abbiamo una grossa necessità di avere medici, tanto è vero che solo nella mia regione ne mancano almeno tremila. Il momento è di assoluta congiuntura astrale negativa visto e considerato che i medici e le altre professioni sanitarie – ha concluso – sono la parte che ci mette in difficoltà».