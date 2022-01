Zaia torna all’attacco e lancia un monito al governo: «Basta tamponi a tutti. Quarantena solo per i non vaccinati»

Una ricetta veneta per affrontare il secondo inverno Covid. Il presidente della Regione Luca Zaia a Padova per inaugurare il centro della terapia cellulare del diabete ha dato la “ricetta” del Veneto – portata al tavolo delle Regioni – per superare l’empasse sul fronte dei tamponi. Un fronte che ha portato per due giorni al blocco del servizio per i non vaccinati.

Capitolo tamponi

«Con il cambio di scenario va modificata la strategia – ha detto Zaia – anche perché di questo passo ho il timore che possano finire reagenti e tamponi. Inutile far fare due tamponi e quarantena a un bimbo che va a scuola, è sufficiente quest’ultima».

Capitolo quarantene

«Stop a quarantena, almeno per chi ha fatto la terza dose, visto che chi è completamente vaccinato ha casi di infezione di modesta entità. Anche perché se mettiamo in quarantena 70mila persone al giorno tra due mesi ci saranno per strada solo cani e gatti». Da inizio pandemia il Veneto ha effettuato 21,3 milioni di test. E sul fronte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) Zaia annuncia: con la sanità parteciperemo a un “progetto bandiera” di livello internazionale.