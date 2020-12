Zaia tra vaccini e variante covid

Caccia al Covid della variante Gran Bretagna: a sequenziare il virus che già da novembre è arrivato in Italia ci sta provando anche lo Zooprofilattico delle Tre Venezie di Legnaro, che da febbraio monitora le variazioni del genoma Covid 19. Ieri Zaia ha ribadito che non ci sono casi nuovi riscontrati ma ha ribadito l’importanza dell’ordinanza che impone i controlli del tampone a chi rientra dall’isola britannica. In Campania, ad esempio, il governatore De Luca ha imposto 14 giorni di quarantena a tutti coloro che rientrano da Londra e dintorni anche se il tampone è negativo.

Caso Veneto

In Veneto si è scelta una strada diversa ma la polemica sui social è feroce. «Trovo del tutto incomprensibili le critiche, la nostra ordinanza ha l’obiettivo di tutelare la popolazione senza porre alcuna limitazione. Basta fare il tampone in aeroporto o in una struttura ospedaliera per garantire che ogni forma di contagio venga monitorata. Probabilmente la variante del virus è giunta a novembre. Nel momento in cui in Inghilterra hanno capito ciò che stava accadendo lo hanno comunicato e sono scattate le restrizioni. Abbiamo avviato tutti gli screening ma i primi risultati arriveranno tra un paio di settimane, sono i tempi tecnici che servono ai nostri ricercatori tenendo presente che la variante britannica ha caratteristiche specifiche».

Oggi al via l’ordinanza nazionale

Dalla mezzanotte di stasera invece cessano gli effetti dell’ordinanza del Veneto che vieta di uscire dal proprio comune di residenza dalle ore 14: da domani, infatti, entra in vigore il Dpcm Conte che impone di fatto la zona rossa fino a domenica 27 dicembre. In attesa che oggi Francesca Russo e il professor Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, presentino nel dettaglio il piano vaccini Covid. Russo e Palù faranno il punto sul piano vaccinale e sulla situazione della variante britannica del virus. «Sperando in tempi migliori», ha chiosato Zaia, il presidente della Regione ha ribadito l’importanza della prevenzione perché «in questo periodo di feste è ancora più importante usare mascherine e lavarsi le mani, questo perché l’andare a fare spese e compere porta all’assembramento».