Zaia: “Ultimi 7 giorni in zona gialla”

«Abbiamo dati di pienissima zona bianca che verrà, immagino, confermata domani dall’Iss». L’ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia commentando i dati sui contagi di Covid nel corso del consueto punto stampa quotidiano. Il Veneto ha un Rt a 0,69 e un’incidenza di 29,8 positivi su 100mila abitanti. Il tasso di occupazione ospedaliera sia per le terapie intensive sia per le aree non critiche è al 7%. «Questi dati – ha aggiunto – credo che verranno confermati domani dall’Iss, ci avvieremo all’ultima settimana di valutazione e se confermati entriamo nella zona bianca».

Vaccini

Sono 29 mila le dosi di vaccino inoculate ieri in Veneto. La copertura sale così al 97,9% per gli over 80, all’85,5% per i 70-79enni, all’81% per i 60-69enni, al 72% per i 50-59enni, al 52% per i 40-49enni (tra vaccinati e prenotati). «Sta andando bene, se pensate che abbiamo sempre detto che la messa in sicurezza della popolazione passava attraverso la vaccinazione degli over 60 e ora dove è andata peggio siamo all’81% di copertura», ha spiegato il presidente della Regione Veneto, Luca

Zaia

«Ci stiamo preparando alla campagna vaccinale per la terza dose». «L’autunno sarà comunque un grande banco di prova. Verrà definito quando fare il richiamo, ma fino a quando non ne verremo fuori dobbiamo garantire la vaccinazione a chi ce lo chiede»

Virtualmente in zona bianca

L’incidenza nazionale, con i dati sui contagi di oggi, è scesa infatti a 49 casi per centomila abitanti, appena meno della fatidica soglia dei 50 casi per centomila, la quota sotto cui è possibile, secondo ministero della Salute e Iss, riprendere una piena attività di tracciamento abbandonando gran parte delle misure di contenimento. Il parametro, come noto, si applica su base regionale, ma il superamento della soglia psicologica a livello nazionale è comunque uno spartiacque: basti pensare che l’ultima volta con un’incidenza sotto la soglia risale all’11 ottobre 2020, oltre 7 mesi fa. Allora però si era in piena salita, con un tasso di aumento che sfiorava il 100% settimanale, mentre oggi, dopo due terribili ondate con picchi a novembre (con incidenza schizzata a 414 per centomila) e a marzo (267), siamo in un calo che sfiora il 30% settimanale. Si profila, dunque, un giugno in bianco per oltre metà Penisola almeno, con regioni come Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna che hanno grandi chance di promozione.