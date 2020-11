Zaia usa il test “fai-da-te”

Silenzio in sala. Con la destrezza di un consumato giocoliere Luca Zaia esegue in diretta l’esame fai-da-te, «pietra miliare» della campagna di contrasto al Covid made in Veneto. Dal cilindro spunta allora il fatidico kit: racchiuso in una scatoletta con le istruzioni per l’uso, include il tamponcino, la provetta contenente il reagente e una saponetta simile a quelle dei test per la gravidanza. Estratto il cotton fioc dalla confezione, il governatore lo inserisce in entrambe le fosse nasali, non troppo in profondità, roteandolo per cinque volte a narice. Compiuta l’operazione, introduce il tampone nella provetta e la chiude entro pochi secondi, riversandone poi quattro gocce sulla saponetta in attesa dell’esito. La comparsa di una striscia indica la negatività al coronavirus, due segnalano invece il soggetto positivo. Pausa sapiente et voilà: è andata bene. L’operazione, un’anteprima in Italia, si è conclusa in un paio di minuti.

Una nuova speranza

«L’autodiagnosi è una rivoluzione diagnostica, è la nuova frontiera della prevenzione», gongola soddisfatto «tra un po’ questa tipologia di test sarà offerta da una trentina di multinazionali, Germania e Stati Uniti l’hanno già prevista nei piani di sanità pubblica. Siamo partiti il 21 febbraio nel buio più completo, poi il Veneto è stato precursore del tampone rapido antigenico, ora largamente diffuso nel Paese a dispetto dello scetticismo di quanti ci definivano visionari, e oggi lanciamo una nuova sfida: sperimentare, e accompagnare alla validazione dell’Istituto superiore di sanità, questo nuovo metodo. Al riguardo siamo fiduciosi, perché i nostri scienziati lavorano con precisione, dedizione e attenzione ai minimi particolari. Il contact tracing degli eventuali contagi? Confidiamo nel senso civico, chi si scopre positivo ha il dovere di avvertire l’autorità sanitaria. L’alternativa è una decisione nazionale che consenta di acquistare i kit solo con il tracciamento, o lo riservi ad alcune categorie specifiche, quali gli anziani e le persone immunodepresse».

Esame attendibile

Tant’è: chi ha messo a punto la nuova procedura, lavorando su un modello di partenza cinese, è Roberto Rigoli, il vulcanico primario trevigiano a capo della rete regionale delle microbiologie. «Niente primogeniture, questo è un lavoro di squadra», esordisce «siamo operai della provetta che hanno collaborato a correggere, semplificandoli, alcuni passaggi complicati per l’utente. Ora la sperimentazione coinvolgerà cinque laboratori di microbiologia – Mestre, Padova Vicenza, Santorso, Treviso – secondo un programma di 1400 test “in doppio” con il molecolare. Nel dettaglio, «saranno arruolati due gruppi di volontari, uno al pronto soccorso, che ha positivi più elevati, l’altro tra il personale delle Ulss. Contiamo di concludere questa fase entro due settimane, poi chiederemo la validazione scientifica all’Iss. I prezzi? Alla produzione il costo di un kit non supera i 3 euro, da parte nostra rifiutiamo ogni attività di ricerca finanziata da aziende privata».

Regione e farmacie

Nel frattempo, la Regione sta contattando le farmacie per sondare la disponibilità a distribuire i tamponi a risposta rapida, già autorizzati dal ministero della Salute. Interpellato circa la loro attendibilità, il medico snocciola le cifre dei 3.486 esami eseguiti: «L’attendibilità dei negativi risulta pari al 99,52%, quella dei positivi si attesta al 99,28%. L’incidenza dei riscontri impropri riguarda basse cariche virali non più contagiose, essenziale però è processare i prelievi immediatamente, pena la perdita dell’efficacia diagnostica». Il governatore rivolge lo sguardo al week end trascorso senza i temuti assembramenti: «Abbiamo visti i primi risultati dell’ultima ordinanza, molte persone hanno raccolto il nostro appello a limitare le situazioni a rischio, diciamo che l’obiettivo è stato raggiunto all’80%. Ora stringiamo ancora un po’ i denti, se rimanessimo in zona gialla non sarebbe una brutta cosa».