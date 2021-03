Zaia: Veneto rosso almeno fino a Pasquetta

“Probabilmente saremo ancora in rosso”: l’annuncio l’ha dato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante il quotidiano punto con la stampa sull’andamento della pandemia da Covid 19. E’ l’incidenza a trattenere il Veneto in zona rossa: 254 casi di positivi ogni 100 mila abitanti, quando la soglia limite è fissata in 250. Tutti gli altri parametri sarebbero infatti da zona arancione: Rt a 1,23, percentuale di occupazione delle terapie intensive del 24% (limite fissato al 30%), occupazione dei reparti in area non critica del 25% (soglia del 40%).

Zaia

La zona rossa durerà a questo punto almeno fino a lunedì 5 aprile. Il presidente Zaia si è detto fiducioso che dal 6 aprile si possa passare in zona arancione. “Un ultimo strappetto, poi spero che si possa tornare alla normalità”. Zaia si è anche pronunciato a favore della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. «Siamo nelle condizioni di pensare ad una apertura, e magari se la finiamo di essere il Paese dell’ufficio complicazione affari semplici, potremmo benissimo introdurre il tampone fai da te. Non dico tutti i giorni ma magari uno screening settimanale e questo ci permetterebbe di aprire».

Le scuole

Nel corso della mattinata, la cabina di regia nazionale con le regioni ha espresso l’orientamento di riaprire le scuole fino alla prima media anche in zona rossa.

I vaccini

«Se parte il portale delle vaccinazioni siamo pronti a chiudere già lunedì la trattativa con le farmacie», ha annunciato Zaia. «Serviranno per la prenotazione e la compilazione dei vari documenti burocratici – aggiunge l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin – soprattutto per favorire gli anziani».

I contagi

Nuovi contagi Covid e decessi ancora in forte aumento in Veneto nelle ultime 24 ore. I positivi al tampone sono 2.095 più di ieri, e si contano altre 33 vittime. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi arrivano sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173).