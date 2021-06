Zaia: “Veneto zona bianca da lunedì, immunità di gregge grazie ai giovani”

«Siamo in attesa della circolare del ministero della Salute che certifichi, ma abbiamo parametri vistosamente sotto i limiti di guardia per la terza settimana quindi direi zona bianca per il Veneto a partire da lunedì».

Le parole di Zaia

L’ha detto in apertura del consueto punto stampa il governatore del Veneto Luca Zaia precisando che nel fine settimana, una volta confermata dal ministero la zona bianca, sarà firmata una ordinanza «ricognitoria» con cui disciplinare le aperture in anticipo rispetto alle tabelle di marcia iniziali.

Le riaperture

Sul fronte del trasporto pubblico è «un caos», soprattutto a Venezia dove «l’apertura della città non è sostenibile con il riempimento dei vaporetti al 50%». A dirlo è il presidente del Veneto Luca Zaia commentando l’assalto di turisti registrato nella città lagunare martedì 2 giugno. Secondo il governatore bisogna «rivedere la quota del 50% di riempimento dei mezzi di trasporto, soprattutto acqueo che non ha alternative perchè uno non può usare una zattera. Ma dico: tra il 50 e il 100% ci sarà pure il buon senso?! Eravamo tarati al 75% con livelli di infezione molto più importante e oggi siamo al 50% con 121 contagiati che sono 13, 14 per provincia»

Immunità di gregge

«Per agosto saremo al giro di boa con la vaccinazione di tutti quelli che volevano vaccinarsi. Ad oggi ci sono ancora posti liberi se uno vuole vaccinarsi a luglio. I veneti che vorranno vaccinarsi insomma potranno farlo». L’ha detto Zaia commentando i dati sull’andamento della campagna vaccinale e ricordando che ad oggi sono state inoculate 2,3 milioni di dosi e che il 55,7% dei veneti ha già ricevuto una dose o ha prenotato la vaccinazione. «All’immunità di gregge coinvolgendo i giovani noi ci arriveremo»