Zaia: «Via del mare, il pedaggio sarà di 2 euro, 4 per i camion». Ecco la nuova strada, le esenzioni previste

Il pedaggio per percorrere la «Via del mare» da Meolo (Venezia) alla rotatoria «Frova» di Jesolo Lido sarà di due euro per le autovetture e quattro per i mezzi pesanti. Lo ha detto oggi, a margine della posa della prima pietra di una nuova rotatoria sulla SR 89 «Treviso-Mare», a Roncade, il presidente della Regione Luca Zaia.

La dichiarazione

«Sarà una strada – ha sottolineato Zaia – a due corsie per ciascun senso di marcia, lunga 18,6 chilometri, per utilizzare la quale saranno del tutto esenti i cittadini di Roncade, e i veneziani di Meolo, Musile, San Donà, Eraclea e Jesolo e Cavallino. Poi ci sarà un’esenzione parziale per almeno due anni per gli abitanti di Treviso, Monastier, San Biagio di Callalta e altri». L’incarico per la progettazione dell’infrastruttura, che vale circa 200 milioni, sarà conferito presumibilmente tra gennaio e febbraio 2023.