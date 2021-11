Zaia: “Zona gialla dietro l’angolo”

Il Veneto viaggia verso il migliaio di casi di Covid e in tutta la regione si alza la guardia, a cominciare dall’ospedale di Schiavonia dove nelle ultime ore è scoppiato un focolaio nel reparto di medicina. “Siamo preoccupati per l’incremento di positivi, la stagionalità sta incidendo sull’andamento dei contagi: se continuiamo così, il rischio zona gialla è dietro l’angolo”. A mettere in guardia i veneti su una situazione in netto peggioramento è il governatore Luca Zaia, che ieri ha commentato i nuovi dati Covid con un’ombra di preoccupazione.

L’impennata dei casi

Si impennano i casi, il Veneto ritorna a respirare il rischio di nuove restrizioni. Sono 931 i nuovi positivi di oggi, emersi dagli 84.248 tamponi analizzati in tutte le province. La zona più colpita è Padova, che incide sul conteggio di oggi con 225 casi, ma si stanno alzando quasi tutte le province. L’altro giorno i casi erano 883 con 7 decessi. Ieri le vittime del Covid sono 2 portano il totale a 11.858 decessi dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 13.609, di cui 330 curati in ospedale (273 in reparto e 57 in terapia intensiva) e tutti gli altri in isolamento domiciliare.

Senza vaccino, aumenta il rischio di complicanze

“L’80% delle persone in terapia intensiva non è vaccinata”, sottolinea Paolo Rosi, responsabile del Suem Veneto. “Le vaccinazioni stanno avendo degli effetti clinici positivi – continua Zaia – e lo conferma il fatto che, tra i 931 casi, ci sono molti asintomatici. I casi aumentano perché con l’arrivo del freddo tutte le attività si stanno spostando al chiuso, dove il virus circola di più”. Per questo, l’appello di Zaia è di utilizzare la mascherina e di “non abbassare la guardia”. E cita un caso reale: “Una signora mi ha raccontato di avere avuto la figlia piccola positiva al Covid per 15 giorni, in casa hanno usato tutti la mascherina Ffpp3 e nessuno, tra genitori e gli altri due figli, è rimasto contagiato”, ricorda Zaia.

Il timore è l’arrivo di nuove restrizioni

“Con questi dati escludo l’introduzione di un nuovo lockdown in Veneto, il parametro di riferimento è l’occupazione degli ospedali, che oscilla tra il 3 e il 4% ed è quindi al di sotto della zona critica. Il rischio di un cambio di colore invece esiste”, sottolienea il governatore. “Stiamo facendo un forte contact tracing sui positivi, quindi scopriamo più casi”. Così Zaia commenta il bollettino di oggi e, nel farlo, cita i dati dell’ultimo anno, facendo un raffronto tra la giornata di ieri e il 10 novembre del 2020.