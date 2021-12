Zaia,”situazione che non ci fa dormire”

“Con oltre 5mila contagiati anche oggi viviamo una situazione che non ci fa dormire sonni tranquilli”. E’ condensata in queste parole del governatore Luca Zaia l’ansia per la progressione del virus che in questa quarta ondata in Veneto – la regione ‘dei tamponi’, ieri 138.000 – galoppa verso quota 600.000 dall’inizio della crisi.

Aumento contagi

“L’incidenza dei contagi – ha spiegato Zaia – è al 3,63%”. Ma altri dati non lasciano tranquilli: l’80% delle terapie intensive è occupato da non vaccinati. “Attualmente è pieno il 16% delle terapie intensive – ha aggiunto il presidente – se arriviamo al 20% andiamo in area arancione. Per l’area medica siamo al 17%, se passiamo al 30 cambiamo di fascia”. Il bollettino riportava numeri da record: +5.023 i contagi e 20 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia sale a 594.965, quello delle vittime a 12.241. Pesante la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.198 (+12), quelli in terapia intensiva 167 (+3). Gli attuali positivi nella Regione salgono a 65.511.

Il peggioramento

L’osservatorio della Fondazione Gimbe conferma il peggioramento nella settimana. 15-21 dicembre. Gli attuali positivi al Covid, sono saliti a 1.287 per 100.000 abitanti; l’aumento dei nuovi casi è stato del 18,1% rispetto alla settimana precedente.. Sempre secondo i dati di Gimbe, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Veneto è pari 77% (media Italia 77,9%) a cui va aggiunto un ulteriore 3,1% (media Italia 3,1%) solo con prima dose; · il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 54,9%.

Problema scuole

E con i contagi che dilagano il pensiero va già alla riapertura delle scuole, dopo le vacanze natalizie. Tra le ipotesi al vaglio della cabina di regia vi sarebbe così quella di uno screening straordinario degli studenti prima del rientro in classe.

Zaia salva lo sci

«Stiamo preparando una ordinanza affinchè anche in zona arancione si continui a sciare. È il minimo che dobbiamo fare per gli operatori della montagna. Lo scorso anno sono stati beffati due volte, dal Covid e dalla tanta neve, quest’anno non possiamo permetterci che gran parte della nostra offerta turistica possa chiudere».

Zaia chiede aiuto a Federica

Sono preoccupato aggiunge per chi non ha il vaccino. Rispetto quanti mettono di mezzo l’ideologia, anche se non condivido una riga di quello che pensano, perché siamo in un Paese libero con vaccinazione volontaria. Ma ci sono anche tanti che hanno paura di vaccinarsi ed è a loro che vorrei dire: la battaglia la combattiamo insieme e la vinciamo insieme».

A pronunciare quel messaggio nel video, già lanciato sui social e in procinto di sbarcare in tivù (con una versione per la carta), è «un’amica del Veneto si è messa a disposizione gratis». Nel dietro le quinte delle riprese, Pellegrini confida che «in tre ore è uscito un prodotto fighissimo». Zaia la racconta così: «Preso dallo sconforto mi son detto: possibile che non ci sia una comunicazione istituzionale? Non ho mai voluto farla in regime di volontarietà, credevo fosse giusto rimanere asettici. Ma di fronte ai dati sempre più preoccupanti, abbiamo deciso di scendere in campo con una campagna regionale. Ora non escludo ulteriori testimonial oltre a Federica, a cui potremmo chiedere di girare un altro firmato da far circolare a livello internazionale. Spaventato per le possibili reazioni negative dei no-vax? No: quando ho avuto l’idea, ci ho messo un secondo e mezzo a decidere, tanto gli insulti mi arrivano comunque».