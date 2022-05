ZERO WASTE TALK – Stop allo spreco alimentare. Stasera con Ale & Franz e l’agroeconomista Andrea Segré

Questa sera alle ore 21 TerrEvolute Festival della bonifica (www.festivaldellabonifica.it) organizzato da Università di Padova, Anbi nazionale, Anbi Veneto, Consorzio di bonifica Veneto Orientale, Comune di San Donà di Piave con il patrocinio di Regione Veneto e Ministero per la transizione ecologica, ospita “Zero Waste Talk” in piazza Indipendenza con Ale & Franz e l’agronomista Andrea Segré, uno spazio incentrato su coscienza ambientale, spreco alimentare e sulle possibili soluzioni per arginare questo annoso problema che, purtroppo, genera ancora disparità in tutto il mondo. Ale & Franz dopo il loro intervento dialogheranno con Andrea Segré .Cosa ci fanno un duo comico ed un agronomo-economista sullo stesso palco? Se questi sono Ale e Franz insieme ad Andrea Segrè, che cosa succederà?! Grazie alla loro ironia intelligente e pungente, insieme alla guida esperta di uno dei fondatori di Last minute market e ideatore della campagna Spreco Zero, tra momenti di spettacolo e momenti di approfondimento e riflessione, si parlerà di cambiamento climatico, risorse ambientali, economia circolare e di attenzione allo spreco alimentare, per provare, insieme al pubblico, a diventare dei cittadini più attenti e consapevoli del mondo che ci circonda. Il duo comico presenterà sul palco del Festival uno sketch divertente che ha sullo sfondo un tema serio: la sostenibilità ambientale e alimentare. I due artisti rifletteranno, strappandoci un sorriso, su inquinamento e spreco del cibo. Ale e Franz è un duo comico composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione a Zelig; da allora prendono parte a vari programmi televisivi di successo, oltre a recitare in film e spettacoli teatrali. Nell’ultimo loro progetto “Comincium” portano in scena la satira di costume, giocano con l’attualità e parlano di politicamente corretto, di ecologia e problemi ambientali con lo stile e la leggerezza che li rappresenta.

Il libro

Zero Waste Talk è l’argomento sul quale si accenderanno i riflettori del Festival grazie alla presenza di Andrea Segré, agronomo ed economista italiano, ordinario all’Università di Bologna, fondatore della campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero e dell’Osservatorio Internazionale Waste Watcher. Al centro del talk il suo ultimo saggio appena uscito per Castelvecchi “L’insostenibile pesantezza dello spreco alimentare – Dallo spreco zero alla dieta mediterranea”, a cura di Davide Girardi (collana Arca, pp 92 Euro 11,50). La quinta edizione di TerrEvolute – Festival della Bonifica ha affrontato con numerose tavole rotonde l’argomento ‘Fame zero’ come indicato tra gli obiettivi di Agenda ONU 2030, che TerrEvolute ha adottato come mappa di riferimento per un confronto e dibattito scientifico ad hoc alla presenza anche delle istituzioni. Andrea Segré ha riunito nel libro le ricerche portate avanti pionieristicamente nell’ultimo ventennio prima con Last Minute Market, spin off dell’Università di Bologna e riferimento europeo per la prevenzione e il recupero a fini caritativi degli sprechi di cibo, poi attraverso la campagna Spreco Zero. L’attualità, giocoforza, è entrata prepotentemente nelle riflessioni dello studioso bolognese: un intero capitolo è dedicato alle conseguenze della crisi agroalimentare globale legata al conflitto in Ucraina e alle soluzioni possibili per affrontare e superare queste criticità “Il patto degli italiani col cibo – racconta Segré – è forse una delle conquiste più significative del lockdown della primavera 2020 e dei mesi invernali di distanziamento: si spreca ancora, ma in quantità minori. Tuttavia, oggi che le disparità alimentari mondiali sono aumentate come conseguenza dell’emergenza pandemica e sono destinate a peggiorare a causa del conflitto fra Russia e Ucraina, è quanto mai importante sviluppare la nostra “coscienza alimentare” e impegnarsi nel concreto affinché l’alimentazione sana e sostenibile diventi un diritto fondamentale per tutti gli abitanti della terra”.