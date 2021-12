“Zona arancione? Dopo Natale”

Il Veneto vede arancione. Lo ha detto ieri, senza troppi giri di parole, il presidente Luca Zaia, a margine della conferenza stampa organizzata per parlare della pista da bob che sarà utilizzata alle Olimpiadi di Milano-Cortina.«Le proiezioni indicano una crescita fino alla prima settimana di gennaio. A piccoli passi ci stiamo avvicinando alla zona arancione. E questo significa nuove limitazioni per i non vaccinati» ha chiarito Zaia.

Zona arancione: cosa cambia

Quali limitazioni? Una, in particolare: le persone sprovviste di Green pass possono uscire dal proprio comune soltanto per motivi di lavoro, necessità e salute. Torna dunque la cara, vecchia autocertificazione. Questo non vale per chi vive nei comuni con meno di 5 mila abitanti, che con i mezzi propri possono spostarsi in altro comuni entro un raggio di 30 chilometri. Cambiano le regole anche a bordo degli scuolabus. In zona arancione, il Green pass diventa obbligatorio sopra i 12 anni. Nuove regole anche sulle piste da sci: a bordo di funivie, seggiovie e cabinovie si sale infatti soltanto se vaccinati. Il vaccino diventa necessario anche per partecipare ad attività ed eventi culturali, convegni, congressi, fiere e sagre, così come per accedere a discoteche, sale da ballo, parchi tematici, centri culturali, sale gioco e casinò.

L’identikit dei ricoverati

Del resto, i dati sono tutti in crescita. Aumentano i contagi e, di conseguenza, ricoveri e decessi. Questo si intreccia con il numero dei vaccinati. «In Terapia intensiva, il 70% dei ricoverati è No vax. I vaccinati sono tutti ultra 80enni che non avevano ancora richiesto la terza dose. Giusto un paio si erano sottoposti alla vaccinazione booster da una manciata di giorni». Serve correre con le terze dosi. Obiettivo: 1,5 milioni entro l’anno. «Dopo 5 mesi, i titoli anticorpali scendono. Per questo invito soprattutto gli ultra 70enni a vaccinarsi al più presto. Ricordo anche che, dagli 80 anni, si può chiedere la dose senza prenotazione». Intanto domenica aprirà il nuovo hub a San Vendemiano (Treviso), dove verranno vaccinati anche i bambini. Le variabili che potrebbero decidere il futuro sono parecchie. L’adesione alla profilassi da parte dei bambini, e poi le vacanze di Natale e, soprattutto, il Capodanno. «I sindaci stanno chiudendo le piazze. Sono con loro. E consiglio anche la strada dei tamponi fai-da-te: tra un test da 5-6 euro e un tubo in bocca in Terapia intensiva, io preferisco il primo».

Aggressioni no vax ai medici

A proposito di “tubi in bocca” in Terapia intensiva, c’è un’altra questione che preoccupa, ma non riesce a sorprendere fino in fondo. «Mi vengono segnalate aggressioni verbali a medici e infermieri da parte di degenti che non vogliono ricevere determinate terapie» conclude Zaia.

Gli ospedali

La situazione negli ospedali peggiora per i ricoveri nelle aree mediche, 1.186 (+19), migliora invece nei posti letto occupati nelle terapie intensive, 164 (-10). Sul fronte vaccini, prosegue il trend delle terze dosi: ieri ne sono state somministrate 43.839 (su un totale di 48.805 inoculazioni). Il 28,4% della popolazione residente (1.376.694) ha già ricevuto la dose booster. Prosegue anche il ritmo delle prime dosi di vaccino, 2.760 nella giornata di ieri.

Il bollettino

Sono 4.522 i contagiati in 24 ore in Veneto, dove, stando alle dichiarazione rese dallo stesso presidente della Regione Luca Zaia, “Il trend della pandemia è in crescita fino alla prima settimana di gennaio: pian piano ci avviciniamo a zona arancione, dove si rischia la chiusura di centri comunali”. Il totale casi di positività di 4.522 (ieri 4.716) è risultato a fronte di 27.107 tamponi molecolari e di 91.459 tamponi antigenici eseguiti ieri. I casi attualmente positivi sono 61.018. Dopo i 26 decessi del bollettino di ieri, oggi si registrano 20 morti per Covid 19. Le persone ricoverate negli ospedali veneti sono 1.350 (+9) di cui 1.186 nei reparti ordinari e 164 in terapia intensiva