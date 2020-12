Zona rossa in tutta Italia

Il governo si affida di nuovo ai tecnici per superare le liti sul “lockdown di Natale”, saranno di fatto gli esperti del Cts a suggerire le misure da adottare durante le feste per provare a limitare il più possibile i contagi prima di quella terza ondata che il virologo Fabrizio Pregliasco definisce «inevitabile». L’idea di fare di tutta Italia una zona rossa, o arancione nel migliore dei casi, continua a non convincere una parte della maggioranza, a cominciare da Italia viva. Ma i dubbi persistono anche nel Pd, perlomeno tra deputati e senatori, e nello stesso M5s ci sono perplessità sull’idea di bloccare tutti caldeggiata dai ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini e Francesco Boccia.

Tre ore di riunione

Ieri per trovare una soluzione non sono bastate oltre tre ore di riunione tra Giuseppe Conte, gli esperti del Cts e i capidelegazione dei partiti. Tanto che, raccontano, quando la ministra Teresa Bellanova di Iv ha chiesto di affidare agli esperti il compito di dare «indicazioni di merito stringenti», il premier ha convenuto: «Sì, credo che sia il caso…». I numeri, di certo, non sono incoraggianti. Anche ieri i nuovi contagi sono stati 12.030, sopra la soglia dei 7-8mila che per gli esperti non andrebbe superata. I morti sono in leggero calo rispetto alle ultime settimane, ma restano comunque molti: 491 nelle ultime 24 ore. I ricoveri in terapia intensiva sono diminuiti di 63 unità, ma restano comunque sopra la soglia di guardia del 30%. È proprio su questo tasto che ha insistito il Cts durante la riunione con i capidelegazione: il tasso di occupazione per malati Covid è ancora del 36% nelle terapie intensive e del 42% nelle aree mediche. Troppo, avvertono gli esperti, in vista della terza ondata e della stagione dell’influenza che sta arrivando. Speranza è netto: «Sono numeri ancora molto significativi». Certo, «c’è stata una lieve flessione per le misure adottate, ma ci vuole poco a tornare indietro». Il ministro non ha dubbi, «le misure (restrittive, ndr) ci possono aiutare a evitare che arrivi una terza ondata. Stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze, quello è il periodo più complicato».

Non tutti d’accordo

Il problema è che sulle misure non tutti la pensano allo stesso modo. La Bellanova ha ribadito la linea di Iv: chiudere i ristoranti sarebbe sbagliato, la gente si riunirebbe nelle case, con meno controlli. E le misure devono essere «coerenti», ha insistito, perché non si possono chiudere i centri commerciali nel fine settimana e contemporaneamente varare il “cashback” che inevitabilmente spinge le persone ad affollarsi nei centri delle città. Peraltro, sul divieto di spostamento tra i comuni ci sono anche i dubbi dei 5 Stelle e di una parte del Pd: ieri il presidente dei senatori democratici Andrea Marcucci ha presentato una mozione per chiedere una deroga per i piccoli centri e su questo tema in conferenza dei capigruppo si è scontrato con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

Toti attacca

Uno scambio che è finito tra le urla, raccontano. Per questo, alla fine, anche Conte ha sposato l’idea di affidare al Cts il compito di suggerire le soluzioni. L’ultima parola toccherà ovviamente al governo, che tra oggi e domani sentirà anche le regioni. Ma certo sarà complicato per tutti mettere in discussione il parere dei tecnici. Giovanni Toti già attacca: «surreale l’idea di un nuovo lockdown per Natale». Ma il collega del Veneto Luca Zaia sembra sposare la linea dura, definendo «immondo» lo spettacolo delle folle nelle vie dello shopping. E anche fonti M5s spiegano: «Decideremo soprattutto in base a ciò che diranno gli scienziati».