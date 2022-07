Zulin lascia l’incarico

Approdato a Palazzo Balbi in tempi di quaresima, Giuliano Zulin inverte il calendario e si congeda prima del Redentore: “Il portavoce del Presidente della Regione Veneto e capo ufficio stampa della giunta regionale ha rassegnato le dimissioni”, annuncia una nota della Regione. Corredata dalla benedizione di Zaia: “Gli faccio un grande in bocca al lupo per i suoi nuovi percorsi professionali” e i ringraziamenti per il lavoro svolto.

Ma che è successo in questi 4 mesi? E perchè l’ufficio retto per un decennio da Carlo Parmeggiani si rivela così ostico?

Veronese, 45 anni, già vicedirettore di Libero, Zulin è un giornalista capace, forse più portato all’informazione che alla comunicazione istituzionale. Al ritorno dalle ferie alle Canarie, si è recato da Zaia manifestando l’impossibilità di conciliare lavoro e famiglia dal momento che moglie e figlio vivono a Milano e non intendono trasferirsi e i ritmi assidui richiesti dal lavoro, insonne e a tratti frenetico, dell’amministratore leghista. “Non avrei potuto desiderare un presidente più sensibile, rispettoso e vicino alle mie idee, anche in questa circostanza si è confermato un gentiluomo e mi ha augurato buona fortuna. Lavorare con lui è stato un onore”.

Che succederà

Adesso Zulin tornerà a Milano dove ha già trovato un incarico nell’informazione finanziaria che è il suo vero campo mentre al momento l’incarico in Regione è passato nelle mani del vicecapo Alberto Reggiani. Si parlava di Parmeggiani: sveglia all’alba, operativo 24h su 24, nei 10 anni trascorsi a Venezia avrà fatto si e no una settimana di ferie. Adesso, dopo la pensione ha accettato un incarico da dirigente esterno per le relazione di Autostrade per l’Italia. Non proprio un lavoro tutto relax eppure chi lo incontra lo trova rilassato e ringiovanitot. La poltrona – già retribuita nell’ordine dei 168 mila euro lordi l’annoo – è nuovamente vacante. Pr della politica a caccia dell’incarico non mancanto, incluso (sarebbe pazzesco) il neo licenziato Rocco Casalino, alter ego di Conte a Plazzo Chigi. Ora sotto a chi tocca.